Canas, o homem que até na prisão fazia negócios

Encomendas de “chocolate” ou de “televisores” eram comuns nas conversas telefónicas entre os clientes da Montenegro & Chaves, a velha loja de medalhas da rua do Ouro, em Lisboa. Porém, nenhum deles queria saber de chocolates e muito menos ligavam para comprar chaves ou medalhas. Eram palavras de código usadas por empresários, advogados e dirigentes de futebol que recorriam aos serviços financeiros ilegais de Francisco Canas, mais conhecido como “Zé das Medalhas”. Todos desconfiavam que eram escutados pelas autoridades. Tinham razões para isso. A rede, que terá lesado o Estado em 200 milhões de euros, foi desmantelada em maio de 2012 pela equipa de procuradores de Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Canas, cuja morte foi anunciada esta quinta-feira, herdou o negócio, legítimo, de câmbios da família, tendo licença para operar desde 1975. Era o patriarca de uma família abastada de Lisboa e uma figura considerada “carismática”, mas também “por vezes ambígua e um pouco excêntrica”, por pessoas que lhe eram próximas. O período de bonança financeira terminou em 2005, quando foi proibido pelo Banco de Portugal de realizar “atividades cambiais”.

Nada que o detivesse. Usando os seus contactos privilegiados com pessoas ligadas à banca, em Lisboa e em Zurique e Genebra, tornou-se uma das figuras centrais de uma rede internacional de lavagem de dinheiro. O velho cambista era o homem certo para colocar verbas elevadas fora da mira do fisco, em operações cambiais tão simples como ilegais, utilizando o mais clássico dos métodos de branqueamento de capitais.

Numa rua de muito movimento, as entradas e saídas da minúscula loja de medalhas passavam despercebidas até aos vizinhos mais próximos. Os clientes especiais, pouco interessados em medalhística, chegavam a atravessar a porta com malas ou envelopes cheios de dinheiro. Depois, saíam sem eles. Canas e alguns operacionais tratavam do resto: depositavam o dinheiro em contas de vários países ou transportavam o dinheiro de avião até à Suíça, onde os euros se transformavam em dólares - e todos ganhavam. Os clientes evitavam impostos e Canas cobraria 1% dos depósitos pelas operações financeiras ilegais. Simples e, durante alguns anos, indetetável pelas autoridades.

O esquema de evasão fiscal e branqueamento de capitais terá passado por Lisboa, Suíça e Cabo Verde e contou com pelo menos 180 clientes, entre eles um ex-presidente do Benfica, Manuel Vilarinho, e o galerista Francisco Cabral Moncada, que confirmaram terem tido relações comerciais com o cambista.

Negócios até na prisão

Em abril de 2012 Francisco Canas foi detido, juntamente com os gestores da Akoya, empresa de gestão de fortunas suíça, ficando com as contas congeladas e em prisão preventiva até ao final desse ano.

Os dias no interior do Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária foram atribulados. Utilizou os seus conhecimentos para adquirir um telemóvel pré-pago. O fornecedor era um conhecido traficante de droga de Alfama associado à angariação de correios de droga do Brasil para Portugal. Canas acabou por ser apanhado pelos guardas prisionais com grandes quantias de dinheiro que se destinavam a pagar os serviços prestados pelo recluso de Alfama.

Nos interrogatórios, o cambista negou sempre ter ligações com o submundo do crime. “Não tenho qualquer tipo de esquema”, repetiu incessantemente. Acabaria no entanto por admitir ter movimentado 100 milhões de euros em seis anos, com a seguinte justificação: “É um valor próximo do transacionado com o passe desportivo de Cristiano Ronaldo.”

Quando regressou a casa, a vida não ficou mais calma. Foi condenado a quatro anos de prisão, por branqueamento de capitais no caso Homeland, outro processo complexo que investigou uma burla ao BPN e em que Duarte Lima era figura central. Acabou por ver a pena ser reduzida para 3 anos, em abril, pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

Quatro anos e meio depois das buscas na pequena loja de medalhas da baixa lisboeta (que foi entretanto transformada num hostel), a investigação não está ainda encerrada. Francisco Canas morreu com 75 anos.