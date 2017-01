PSP já identificou os principais agressores do vídeo gravado em Almada

A denúncia das agressões foi feita em novembro pela mãe da vítima, um menor de 15 anos

São quatro os jovens já identificados pela PSP que surgem num vídeo a agredir um rapaz de 15 anos, num bairro em Almada.

De acordo com a porta-voz da PSP do Comando Distrital de Setúbal, a comissária Maria do Céu, "eles são os principais suspeitos" da cena de violência, filmada por um telemóvel e que se tornou viral.

A mãe do menor agredida apresentou queixa-crime no início de novembro na esquadra da PSP do Pragal, na Margem Sul. Entretanto, a vítima já foi interrogada por agentes da PSP.

A comissária Maria do Céu não revela se os quatro alegados agressores foram ou não alvo de um interrogatório por parte da PSP. "O caso está em segredo de justiça e não é possível avançar com esse tipo de informações", esclarece.

Os agentes da esquadra de investigação criminal de Almada estão a tentar identificar os outros intervenientes que assistiram passivamente à cena de violência, em que o jovem de 15 anos é agredido com murros e pontapés na cabeça. No vídeo é possível ouvir risos e palavras de incentivo de alguns dos adolescentes presentes.

A investigação da PSP deverá estar concluída em breve e depois será remetida para o Ministério Público de Almada.