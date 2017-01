MP investiga caso de agressões entre jovens partilhadas nas redes sociais

Vídeo partilhado nas redes sociais mostra alguns jovens a agredir um rapaz com pontapés na cabeça. Caso foi denunciado à PSP no início de novembro na esquadra do Pragal, na Margem Sul

São imagens de grande violência e estão a ser partilhadas nas redes sociais. Um grupo de rapazes bate num jovem com pontapés na cabeça. Atrás da câmara, outros jovens riem-se e incentivam os murros e pontapés enquanto a vítima é agredida. O caso foi denunciado à PSP há dois meses na esquadra do Pragal, na margem sul do Tejo, revela ao Expresso o comissário Cláudia Andrade, porta voz da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. "O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) delegou a investigação na esquadra de investigação criminal de Almada", acrescenta a mesma fonte. Alguns dos agressores surgem nas imagens de cara descoberta, o que poderá facilitar o trabalho dos investigadores do Ministério Público e da PSP de Alamada. O local onde decorrem as agressões é também facilmente indentificável pelas autoridades.