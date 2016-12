Estado de saúde de Mário Soares mantém-se estável

O estado de saúde do antigo presidente da República Mário Soares mantém-se "estável", informou neste sábado o porta-voz do hospital da Cruz Vermelha, José Barata.

A situação clínica do histórico socialista mantém-se inalterada em relação a esta sexta-feira. No entanto, e embora os parâmetros vitais se situem em níveis normais, o prognóstico continua a ser muito reservado, confirmou o responsável: "A situação mantém-se muito crítica, em coma profundo".

"O hospital da Cruz Vermelha emitirá nova informação clínica quando houver uma alteração no estado de saúde do ex-presidente Mário Soares que o justifique", informou José Barata. Ficam assim suspensos os boletins clínicos regulares, por agora.

Este é o 18º dia de internamento do antigo chefe de Estado português, que deu entrada no hospital da Cruz Vermelha inconsciente no passado dia 13 de dezembro. O ex-presidente chegou a apresentar melhorias e até a sair da unidade de Cuidados Intensivos, mas no sábado passado a situação piorou e Mário Soares ficou em coma profundo, estado que se mantém.

O sobrinho e médico Eduardo Barroso esclareceu esta sexta-feira que a família não vai tomar a decisão de "tentar procurar prolongar a vida". "Há altura em que temos de saber parar, não ventilar, tomar decisões difíceis", esclareceu.