Morreu Lia Viegas

Falava num tom pausado e sereno, mesmo que o combate fosse duro e difícil. Licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, defendeu gratuitamente muitas dezenas de mulheres que necessitavam de apoio jurídico para fazer valer os seus direitos.

Nos anos que se seguiram ao 25 de Abril de 1974, participou ativamente nos movimentos de despenalização do aborto, que à data era ilegal e feito de forma clandestina, o que provocava a morte ou problemas de saúde graves em muitas mulheres.

Foi advogada da jornalista Maria Antónia Palla – mãe do primeiro-ministro António Costa – que enfrentou um processo-crime na sequência da transmissão pela RTP de um programa da sua autoria sobre o aborto, integrado numa série de programas feita em parceria com a jornalista Antónia de Sousa. A reportagem foi exibida em maio de 1976, quando a televisão ainda era a preto e branco.

“As reações não se fizeram esperar por parte da Ordem dos Médicos e das forças mais conservadoras”, lê-se no livro “Feminismos: Percursos e Desafios”, da autoria de Manuela Tavares: “Foi instaurado um processo crime e o início do julgamento veio a verificar-se em maio de 1979. Lia Viegas foi a advogada em quem Maria Antónia Palla se apoiou para a sua defesa”, depois de o advogado que começou por acompanhar o processo ter desistido nas vésperas do julgamento.

O julgamento da jornalista gerou um “forte movimento de solidariedade que cria condições para que a despenalização do aborto passe a fazer parte da agenda política do país”. Maria Antónia Palla foi absolvida em junho de 1979.

Ativista feminista

Lia Viegas foi uma das fundadoras do Movimento de Libertação das Mulheres (MLM), passou pelo Movimento Democrático das Mulheres (MDM) e, mais tarde, pertenceu à União das Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). É autora do livro “A Constituição e a Condição da Mulher”, publicado um ano depois do 25 de Abril de 1974.

Além do Direito e da sua atividade política e feminista, é autora de vários livros de poesia. Foi também colaboradora de vários rios jornais e revistas, entre os quais o suplemento “Artes e Letras” do “Diário de Lisboa” e a revista “Mulheres” (títulos já desaparecidos).