Detido homem que se barricou em casa e ameaçou explodir prédio

O prédio de oito andares em Rio Tinto, Gondomar, foi evacuado na terça-feira à noite, devido à ameaça do individuo de 40 anos que se barricou na sua habitação

Um homem de 40 anos foi detido em Rio Tinto, Gondomar, depois de se ter barricado dentro de casa e ameaçado explodir botijas de gás, levando à evacuação do prédio de oito andares, revelou hoje a PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, as forças policiais estiveram, na noite de terça-feira, cerca de uma hora no bloco 5 da rua Bairro da Ponte, a retirar os moradores das casas devido à ameaça de explosão e a tentar que o homem saísse da habitação onde se barricou, depois de forçar a mãe e o irmão a sair.

O homem "trancou-se com móveis e outros objetos" para impedir a entrada no apartamento, mas após uma "manobra de distração" das forças policiais, abriu a porta de casa "para espreitar" e acabou detido, acrescentou a PSP.

O alerta para o sucedido foi dado pelas 21:00 de terça-feira, quando o homem "colocou a mãe e o irmão fora de casa, à força", se barricou em casa e ameaçou explodir botijas de gás.