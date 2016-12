Passagem de ano fria mas sem chuva

Os portugueses vão poder assistir ao tradicional fogo de artificio sem chuva que só deverá chegar para o final da tarde do primeiro dia do ano

A noite de passagem de ano deverá ser fria, mas sem chuva, em Portugal continental adiantou à agência Lusa Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Com os dados que temos hoje e a esta distância não se prevê precipitação até dia 31 [sábado], inclusive na passagem para dia 1 [domingo]. Contudo, no dia 1 temos a aproximação de uma superfície frontal que não traz muita atividade, mas pode dar precipitação na tarde de dia 1”, adiantou.

De acordo com Cristina Simões, a passagem de ano não terá chuva, mas para o início do ano a tendência é para alguma precipitação.

“Os próximos dias serão de céu pouco nublado ou limpo, apresentando alguma nebulosidade na região sul e haverá neblinas ou nevoeiros matinais em alguns locais das regiões do interior. O vento vai soprar em geral fraco, sendo mais intenso nas terras altas”, disse.

No que diz respeito às temperaturas, a meteorologista adiantou que as noites em Portugal continental serão frias e com temperaturas mínimas a variar entre -1 e 07 graus Celsius.

“As máximas vão estar à volta dos 15/16 graus no litoral, sendo que no Algarve devem rondar os 16/17 graus. Nas regiões do interior, a máxima deverá ficar perto dos 10 graus”, disse.