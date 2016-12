Morreu Ricky Harris

Ricky Harris, ator sobretudo conhecido pela interpretação de “Malvo” na série “Everybody Hates Chris”, morreu esta segunda-feira, anunciou a sua manager, Cindy Ambers, ao “Los Angeles Times”.

A causa da sua morte ainda não foi confirmada, ainda que a sua representante tenha recordado que o ator e comediante sofrera um ataque cardíaco há dois anos.

Nascido em 1962, Ricky Harris, filho de um pastor, cresceu em Long Beach, onde fez parte do coro de uma igreja, juntamente com o seu amigo de infância, Snoop Dog.

Em 1993, estreou-se nos grandes ecrãs com o filme “Poetic Justice”, fazendo dois anos depois parte do elenco de “Murder Was the Case: The Movie”. Mas, só 10 anos depois veio a personagem que viria a fixar o seu nome no estrelato: “Malvo”, no filme “Everybody Hates Chris”.

Além destes, o ator conta com muitas outras participações em séries e filmes, tais como CSI, Tempestade, Fogo contra Fogo, Bones, Busca Explosiva. Ficou também conhecido por dar voz a diversos albuns de ‘hip hop’ de Snoop Dog.

Harris, que estava divorciado, deixa duas filhas.