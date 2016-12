Operação “Natal Tranquilo” da GNR ainda não terminou, mas tem mais acidentes do que 2015

A operação de fiscalização da estradas portuguesas "Natal Tranquilo" terminou às 00h00 de domingo, mas só na sexta-feira e no sábado já se contavam mais acidentes de viação do que na mesma época do ano passado, segundo dados provisórios da GNR.

De acordo com informação disponibilizada na página oficial da GNR na Internet, na sexta-feira e no sábado registaram-se 479 acidentes, quando nos três dias do fim-de-semana de Natal de 2015 houve 460 acidentes. Falta contabilizar todo o dia de hoje, cujos dados só serão conhecidos e divulgados na segunda-feira.

Apesar deste aumento, há a registar uma vítima mortal, quando nos três dias da operação de 2015 morreram sete pessoas nas estradas portuguesas.

Segundo dados da GNR, os acidentes registados na sexta-feira e no sábado causaram seis feridos graves e 145 feridos ligeiros.

A GNR intensificou, entre sexta-feira e segunda-feira, a fiscalização rodoviária com patrulhamentos em todo o território nacional para as vias com maior tráfego nesta altura do ano.

Esta operação tem como objetivo prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.