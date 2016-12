Cubo mágico

Não há como ficar indiferente ao design do Omen X. Mostrámo-lo a várias pessoas e a primeira reação foi idêntica em todas: “Uau, que louco…” E a segundo comentário também: “Mas onde é que eu iria pôr isso na minha casa?”… Realmente, este arrojo sem precedentes tem como consequência uma pegada enorme, pelo que, se ficar apaixonado por este desktop, comece a arranjar espaço no lar.

O chassis deste cubo é em aço galvanizado – se juntarmos o material usado às dimensões, ficamos com um PC com mais de 28 quilos – e a HP fez um trabalho muito interessante para rentabilizá-lo. E não falamos apenas do ponto de vista estético, embora as zonas iluminadas do painel frontal, junto às aberturas de ventilação, resultem bem, podendo até ser personalizadas na aplicação Omen Control.

Acaba por ser na funcionalidade que o Omen X faz a diferença. Num dos painéis laterais estão facilmente acessíveis quatro compartimentos de armazenamento: basta abrir a tampa, destrancar e adicionar ou retirar discos. Fácil e rápido. Para acedermos ao interior da máquina temos de desapertar um parafuso, carregar num botão e retirar o painel lateral. Ah, e numa das laterais junto à base está escondida uma unidade ótica – confessamos que tivemos dificuldades em dar com ela…

Portanto, a questão era: seria o Omen X apenas show off? Os benchmarks que fizemos mostram que não e a GeForce GTX 1080 (o modelo topo de gama mais recente da Nvidia) marca pontos a nível gráfico. Em termos de desempenho, é um dos melhores desktops que já tivemos oportunidade de testar, o que se justifica pelo hardware de excelência que incorpora. Silencioso a trabalhar, este HP pode ainda ser sujeito a overclock para aumentar a performance, mas sentimos a falta de um software dedicado que simplifique essa tarefa.

CARACTERÍSTICAS Omen X by HP 900-001np

Preço: €2.999

Processador: Core i7-6700K de quatro núcleos a 4 GHz

Memória RAM: 32 GB

Placa gráfica: GeForce GTX 1080 com 8 GB

Armazenamento: SSD de 128 GB e disco de 1 TB

Conectividade: DVD, 2x USB 3.0 Tipo C, 8x USB 3.0, 3x DisplayPort, HDMI, DVI, leitor de cartões SD

Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, Ethernet

Dimensões: 504x406x515 mm

Peso: 28,2 kg