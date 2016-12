Operação “Natal Tranquilo” arranca sexta-feira

A GNR vai colocar na estrada a operação “Natal Tranquilo” intensificando, entre sexta e segunda-feira, o patrulhamento rodoviário em todo o território nacional para as vias com maior tráfego nesta altura do ano.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) avança que a operação “Natal Tranquilo” tem como objetivos prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.

Durante a operação, os militares da GNR vão, sobretudo, controlar a falta de cartas de condução, a condução sob influência de álcool e substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização de cintos de segurança e sistemas de retenção para crianças e utilização indevida de telemóvel.