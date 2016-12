Avião com destino ao Reino Unido aterra de emergência no Porto

Um avião proveniente de Las Palmas nas Canárias, Espanha, com destino ao aeroporto de East Midlands, no Reino Unido, aterrou esta quinta-feira de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, disse fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o pedido de auxílio deveu-se à aproximação à pista de um avião com "fumo a bordo".

O alerta registado pelo CDOS às 17h32 foi feito pela Central de Socorros do Aeroporto, mas cerca das 18h40 a ocorrência estava em fase de "desmobilização", depois de a aterragem ter "decorrido com normalidade".

No local estiveram 29 homens e 12 viaturas das corporações de S. Mamede de Infesta, Leixões, Matosinhos-Leça, Leça do Balio, Vila do Conde, Trofa, Portuenses do Porto, Moreira da Maia e Paredes.

A página de acompanhamento de voos FlightRadar aponta que o destino do voo MT1267da companhia Thomas Cook Airlines era East Midlands, no Reino Unido, e confirma o "desvio" para o Porto.

Por seu lado, o site do aeroporto de East Midlands remetia para as 20h a divulgação de mais informações sobre o voo.

A agência Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto da ANA, mas até ao momento não foi possível.