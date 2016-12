Trânsito reaberto na Marginal em Oeiras após grave acidente

A circulação automóvel foi reaberta a meio da manhã desta quarta-feira na Avenida Marginal, junto a Santo Amaro de Oeiras, distrito de Lisboa, depois de um acidente que provocou quatro feridos e levou ao corte da via em ambos os sentidos, disse fonte da Infraestruturas de Portugal.

De acordo com a mesma fonte, às 10h40 o trânsito circulava normalmente no sentido Lisboa-Cascais, mas continuava condicionado no sentido inverso. "No sentido Lisboa-Cascais o trânsito está a circular normalmente por uma via. No sentido Cascais-Lisboa o trânsito também está a circular, mas está a ser desviado para uma das vias do sentido contrário", relatou a mesma fonte.

O acidente, que envolveu três veículos ligeiros, ocorreu antes das 7h, no sentido Cascais-Lisboa, tendo o trânsito sido cortado nos dois sentidos. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o acidente causou quatro feridos, dois graves e dois ligeiros.

Ao local acorreram 23 operacionais, com o auxílio de nove veículos, das corporações de bombeiros de Carcavelos, Linda-a-Pastora, Porto Salvo, Parede e Oeiras, além de elementos da PSP e duas viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).