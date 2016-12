Dor, consagração, euforia, determinação. E espetáculo

A história do skate começou com um dia sem ondas: no início da década de 60, um grupo de surfistas da Califórnia decidiu juntar quatro rodas de patins a uma tábua de madeira de forma a proporcionar movimentos semelhantes ao surf para os dias em que o mar estava flat. De início chamaram-lhe sidewalk surf, mas só em 1963 o nome skateboarding foi oficializado e nascia uma nova cultura. A do skate.

Foi já nos anos 70 que o desporto teve importantes evoluções. O aparecimento de rodas de poliuretano, em substituição das de ferro ou de plástico duro, permitiram maior velocidade e aderência e, consequentemente, melhores manobras. Por esta altura, os Estados Unidos passavam por fortes secas e racionamentos de água, o que levava os americanos a esvaziarem as piscinas de suas casas. Foi nestas piscinas de fundo arredondado, em que as paredes lembravam as ondas do surf, que o skate teve um grande impulso.

Dois dos maiores nomes de sempre da história do skate apareceram mais tarde, nos anos 80. Rodney Mullen foi um dos grandes revolucionários da modalidade, já que a grande maioria das manobras que existem hoje em dia ou são da sua criação ou são derivadas da sua criatividade. E Tony Hawk, um dos mais ousados, levou o skate a novos limites e é considerado o maior skater de todos os tempos.

É também na década de 80 que aparece o street skate, uma vertente do skate que saiu das então populares piscinas e veio para as ruas e praças usando a arquitetura urbana como seu lugar de eleição. A influência do punk, até então predominante no skate, começa a ser substituída pela cultura urbana do hip hop e o slogan “skate is not a crime” faz de bandeira ao desporto. Os skaters começaram a aparecer em videoclips da MTV, a roupa que usavam passou a ser sinónimo de estilo e de negócio e o fenómeno passou a ser socialmente aceitável.

Atualmente, estima-se que existam várias dezenas de milhões de praticantes em todo o mundo. Nijah Houston, o melhor da atualidade, tem rendimentos anuais superiores a 6 milhões de dólares (5,4 milhões de euros), numa indústria que movimenta mais de 5 mil milhões de euros por ano.

Em Portugal, o número de praticantes e as infraestruturas para o skate crescem todos os anos, caso do skatepark da Póvoa de Varzim, um dos últimos a ser construído no país e considerado um dos melhores a nível nacional. Na segunda etapa do circuito nacional da especialidade (DC Skate Challenge by Moche), aí realizado no final de julho, participaram 120 concorrentes. O ranking nacional é liderado por Gustavo Ribeiro.

Mas não é só nas infraestruturas criadas especificamente para a prática do skate que se encontram cada vez com jovens a praticar este desporto radical. No Porto - como noutras cidades -, é possível encontrar skaters que desafiam a arquitetura histórica da cidade. Seja no largo da Igreja de Santo Ildefonso, na Praça da Batalha, ou na Praça dos Leões, em frente à reitoria da Universidade do Porto, ou mesmo junto à estátua de Almeida Garrett na Câmara do Porto, é impossível ficar indiferente ao barulho provocado pelas ousadas manobras em escadas e corrimões. Na Casa da Música, principalmente aos fins de semana, dezenas de praticantes invadem o espaço que fica entre o edifício do arquiteto Rem Koolhaas e a Rotunda da Boavista, numa manifestação de uma subcultura alheia a quem por ali passa.