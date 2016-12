Mário Soares com “significativa melhoria progressiva na autonomia e comunicação”

O antigo Presidente da República Mário Soares mantém "uma evolução bastante favorável" e revela "uma significativa melhoria progressiva na autonomia e na comunicação" ao fim de uma semana de internamento, informou esta tarde o Hospital da Cruz Vermelha.

Mário Soares foi internado há uma semana, na madrugada de dia 13 de dezembro, na unidade de cuidados intensivos daquela unidade hospitalar de Lisboa e de acordo com o boletim clínico desta terça-feira "mantém uma evolução bastante favorável, revelando uma significativa melhoria progressiva na autonomia e na comunicação".

De acordo com o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, José Barata, o antigo chefe de Estado já é alimentado – apesar de ainda não pela própria mão – e durante alguns períodos do dia já fica sentado numa cadeira da unidade de cuidados intensivos.

"A equipa médica multidisciplinar que acompanha o Presidente Mário Soares avalia de forma muito positiva a evolução que apresentou ao longo desta primeira semana de internamento", referiu.

Apesar desta evolução favorável, José Barata explicou que "como medida cautelar, o ex-Presidente vai manter-se na unidade de cuidados intensivos", escusando-se a avançar aos jornalistas uma data previsível na qual poderá ser transferido para um quarto.

Questionado sobre o diagnóstico que levou o histórico socialista a este internamento, o porta-voz do hospital voltou a responder que este é confidencial e diz respeito apenas à família e a Mário Soares.