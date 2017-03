“The Boatman's Call”, de Nick Cave and The Bad Seeds, faz 20 anos

Em 1997, Nick Cave lançava com os seus Bad Seeds um dos seus álbuns mais celebrados. Recorde-o aqui

O décimo álbum de estúdio e um dos mais emblemáticos da carreira de Nick Cave and The Bad Seeds foi lançado há 20 anos. The Boatman's Call saiu a 3 de março de 1997 e marca a rutura com a sonoridade mais rock dos trabalhos anteriores do grupo.

Com um caráter mais espiritual e intimista, as letras e músicas deste álbum refletem as emoções e o estado de espírito de Nick Cave em baladas acompanhadas ao piano e apontamentos simples e mais escassos de outros instrumentos. Viviane Carneiro, mãe do seu filho mais velho, Luke, e PJ Harvey, com quem Cave teve uma breve relação, marcama a geografia de canções como "Where Do We Go Now But Nowhere?" ou "Black Hair".

"Into My Arms", o tema mais emblemático de The Boatman's Call, foi tocado por Nick Cave no funeral de Michael Hutchence, amigo do artista e vocalista dos INXS, falecido no mesmo ano do lançamento do álbum.

"(Are You) The One That I've Been Waiting For?" é outro dos temas do álbum com maior impacto.

Em The Boatman's Call, Nick Cave aposta nas baladas. O álbum é lembrado, em grande parte, precisamente por esta estilística vincada e pelas suas músicas num registo bem mais sombrio e melancólico do que aquele que pontuou os seus trabalhos anteriores.

À época, os Bad Seeds eram formados por Mick Harvey, Blixa Bargeld, Martyn P. Casey, Conway Savage, Warren Ellis, Jim Sclavunos e Thomas Wydler. Pouco mais de um ano depois, o grupo veio ao Porto atuar no festival Imperial Ao Vivo, que teve lugar no campo de treinos do Estádio das Antas.

MD