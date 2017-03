Linda Martini hoje no Porto: “Este concerto celebra o primeiro aniversário do disco”

Depois do concerto do ano passado no NOS Primavera Sound, os lisboetas vão regressar ao Porto, desta vez em nome próprio. Falámos com o baterista Hélio Morais

Os Linda Martini voltam hoje ao Porto para um concerto de apresentação de Sirumba, o álbum mais recente da banda, editado em abril do ano passado. "Ainda não fomos ao Porto em nome próprio [desde o lançamento do álbum] e finalmente vamos ter essa oportunidade", declarou Hélio Morais à BLITZ.

Sobre o espetáculo, que tem lugar no Hard Club às 22h00, o baterista Hélio Morais adiantou à BLITZ que “vai ser um concerto típico de Linda Martini". "Vamos fazer um set muito parecido com o do Coliseu [de Lisboa]… Claro que pode haver uma ou outra mexida, mas faz-nos sentido que não seja uma coisa muito diferente, porque estamos a falar precisamente do mesmo disco. Este concerto celebra o primeiro aniversário do disco e surge só agora porque, na altura [do concerto no Coliseu de Lisboa], já tínhamos o Primavera Sound marcado e o festival era muito pouco tempo depois de um possível concerto no Porto", explicou. "Fomos pensando quando é que seria a altura ideal e acabou por surgir esta data, quase um ano depois".

Depois de atuarem na sala mais emblemática da capital, André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes já levaram Sirumba a várias salas do país. Sirumba, recorde-se, foi o primeiro álbum da banda a liderar o top de vendas português e tornou-se no passaporte do grupo para o coliseu, “uma sala mítica e onde, de alguma forma, mesmo que secreta, todos desejaríamos tocar em algum momento das nossas vidas”, refere Hélio Morais.

Para os leitores da BLITZ Sirumba foi ainda o melhor álbum produzido em território nacional em 2016. "No próximo disco pode não acontecer nada disto, portanto não podemos ficar agarrados a estas coisas”, acrescenta o baterista em relação ao impacto do álbum.

Morais desvendou também que "depois da Sirumba, começámos a compor muito cedo para um futuro disco". "Diria mesmo que já temos material mais do que suficiente para começar a trabalhar à séria nas canções, mas ainda estamos a fazê-lo com alguma calma e sem grande planeamento", concluiu.

MD