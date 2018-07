ANA vai aprofundar o estudo de impacte ambiental para a construção do aeroporto do Montijo, a pedido do Governo

O Ministério do Planeamento e Infraestruturas solicitou mais informações sobre o impacte ambiental da construção do aeroporto do Montijo - e a ANA acedeu. Segundo o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, a Aeroportos de Portugal (ANA) vai aprofundar, nos próximos dois meses, o estudo de impacte ambiental para a construção do aeroporto do Montijo que tinha entregue ao Governo em maio deste ano. Este estudo, tal como o anterior, será realizado pela Profico Ambiente, sendo monitorizado pela Universidade Nova de Lisboa.

“Face às dúvidas que surgiram foi decidido desencadear este processo, mas, em paralelo, estão a decorrer a bom ritmo as negociações com o Governo para a construção do aeroporto do Montijo”, disse fonte oficial da ANA, detida pelos franceses da Vinci, ao “Negócios”.

Segundo a mesma fonte, é expectável que as negociações entre o Governo e a ANA para o arranque das obras de construção do aeroporto complementar de Lisboa sejam fechadas, “o mais tardar”, no mês de setembro.

O aprofundamento do estudo de impacte ambiental servirá para fornecer elementos adicionais relativos à avifauna, decorrentes da perturbação pela circulação de aeronaves, assim com à vertente do ruído, particularmente na definição da área abrangida, e a avaliação dos impactes cumulativos, conta o jornal.