Portugal perdeu 2800 caixas multibanco desde 2011

No final de 2017, Portugal tinha 14.500 caixas multibanco, menos 2800 que em 2011, ano da entrada da troika em Portugal, revela o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira. Dos 14.500 balcões ATM, só 11.823 pertenciam à rede nacional SIBS.

À medida que algumas empresas privadas de balcões multibanco têm vindo a entrar no mercado nacional, como é o caso da Euronet, empresa que já tem mais de 300 postos de levantamento de dinheiro no país, o número das caixas multibanco do sistema público tem vindo a diminuir de forma regular.

Em média, o país perdeu 467 caixas ATM por ano, segundo dados do Banco de Portugal. Parte desta redução, conta o matutino, estará relacionada com o encerramento de vários postos de atendimento direto ao cliente dos bancos. Entre 2017 e 2011, desapareceram 1413 postos, o equivalente à eliminação de 236 lojas bancárias físicas por ano.