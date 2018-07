Idade da reforma no setor privado sobe para os 64 anos

A esperança média de vida tem vindo a aumentar nos últimos anos, e o mesmo tem acontecido com a idade da reforma. De acordo com o “Jornal de Negócios”, em 2017, os pensionistas de velhice reformaram-se em média aos 64,2 anos, segundo dados do Ministério da Segurança Social recentemente atualizados pela Pordata.

Nos últimos 17 anos, nunca os trabalhadores do privado se reformaram tão tarde. A idade normal de reforma tem vindo progressivamente a subir desde 2014 e no ano passado estava já nos 66 anos e três meses, conta o matutino.

Na prática, a evolução da esperança média de vida tem vindo a ditar um progressivo aumento das penalizações aplicadas a quem quer reformar-se antecipadamente: o fator de sustentabilidade chegou no ano passado aos 13,88%.