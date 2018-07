Bancos pouparam mil milhões de euros com despedimentos desde 2011

Nos últimos sete anos, o montante da folha salarial que a banca paga aos seus trabalhadores emagreceu mais de mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) a que o “Correio da Manhã” teve acesso. Esta diminuição da fatura paga em salários tem como principal justificação a redução do número de funcionários: cerca de 10.600 para o mesmo período de tempo.

De acordo com os dados do BdP, a verba de 4,4 mil milhões de euros paga aos bancários no final de 2011, baixou para 3,3 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, desde o ano de entrada da troika em Portugal os ordenados no setor caíram 1,1 mil milhões de euros, o equivalente a uma redução de 25%.

Os despedimentos de pessoal contribuíram também para reduzir também os ditos custos operacionais – soma do valor dos ordenados, de outros gastos administrativos e de amortizações – das instituições bancárias, conta o “CM”.

Há sete anos, a fatura da banca para o conjunto destas componentes ascendia, anualmente, a quase oito mil milhões de euros. Passados seis anos desceu até 5,7 mil milhões de euros, menos 2,2 mil milhões, o que correspondeu a uma baixa de quase 30%.