PCP estará disponível para novo acordo com o PS após as legislativas, diz João Oliveira

Com papel ou sem papel, “nunca será por falta do PCP que as condições de vida e de trabalho dos portugueses deixam de avançar”, diz João Oliveira, líder parlamentar do PCP, em entrevista ao “Público” esta sexta-feira. Por outras palavras: os comunistas podem vir a apoiar um novo Governo do PS, na próxima legislatura; essa porta não está fechada.

Se nas próximas legislativas o PS só conseguir uma vitória minoritária e volte a ocorrer uma nova maioria de esquerda, os comunistas não deixarão de “garantir que a solução política e que a política a executar vá mais ao encontro dos interesses dos trabalhadores e do povo”, garante o líder parlamentar do PCP.

Esse compromisso, diz, não importa se será feito de forma formal, como aconteceu em 2015, ou não; os “moldes” (ou seja, as exigências) é que serão diferentes.

“A questão de haver um papel ou não haver um papel foi uma questão de cedência da parte do PS à exigência que era feita pelo Presidente da República[ Cavaco Silva] na altura. Se bem se lembra houve até declarações, salvo erro do meu camarada Jerónimo de Sousa, que disse que, por nós, [haver] papel ou não haver papel, a palavra dada é aquilo que é respeitado”, lembrou João Oliveira, em declarações ao “Público”.

PCP quer salário mínimo em 650 euros

Para 2019, o PCP vai defender que o salário mínimo nacional aumente de 600 para 650 euros mensais. “O PCP defendia que os 600 euros já deviam ser uma realidade em 2018. Era a nossa proposta. Ficamos sozinhos porque o PS e o Bloco acordaram em valores mais baixos do que isso [580 euros]. A perspectiva que nós consideramos é que no Orçamento de 2019 o salário mínimo devia ser fixado em 650 euros”, revelou João Oliveira.

Orçamento de Estado para 2019

A tensão do PCP com o Governo, quanto à aprovação do OE para 2019, mantém-se na medida em que há problemas para resolver e eles não se resolvem, diz o líder parlamentar dos comunistas, em entrevista ao “Público” esta sexta-feira.

“O Governo faz opções de colocar como prioridades aquelas que não são as do país. O Orçamento de 2019 é uma discussão em que continuamos a dizer aquilo que temos dito. Não há Orçamentos aprovados nem chumbados à partida, há um exame comum que é preciso fazer. E há uma posição e uma decisão que o PCP tomará com toda a liberdade, como de resto acontece sempre, em função da proposta que for apresentada pelo Governo”, aponta.