Ambulâncias paradas por falta de técnicos do INEM

Os problemas internos do INEM não se resumem à falta de veículos e de manutenção dos mesmos. Só em junho deste ano, as ambulâncias de emergência médica do INEM estiveram paradas quase 1200 horas por falta de técnicos, revela o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira.

Ao todo, foram 148 os turnos que ficaram por cumprir, um número superior à média do ano passado (101 turnos de inoperacionalidade por mês por falta de pessoal) e acima da registada no primeiro semestre deste ano (134 turnos).