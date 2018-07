Ter mais de sete alojamentos locais poderá implicar multa até 35 mil euros

O PS quer impôr um travão à exploração de unidades de alojamento local (AL). Se for aprovado o projecto-lei de substituição apresentado pelos socialistas, que será esta terça-feira votado no Parlamento, no futuro os proprietários - singulares e empresas - de AL apenas poderão explorar um máximo de sete estabelecimentos, revela o “Jornal de Negócios”.

Aqueles que, hoje em dia, já têm mais do que sete unidades ficarão, mediante o novo projeto-lei do PS, impedidos de abrir novas unidades. As multas para quem não cumprir este limite poderão chegar aos 35 mil euros.

Segundo o matutino, uma empresa que explore o mercado de AL e ultrapasse o teto proposto pelo PS poderá pagar uma coima entre os 25 mil e os 35 mil euros. Já uma pessoa singular poderá pagar entre 2500 e 3740,98 euros.

Neste momento, lembremos, a única limitação que existe no AL é relativa ao número de unidades exploradas num mesmo edifício: não podem exceder os 755 do total de frações.