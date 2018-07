Onze prédios da Segurança Social em Lisboa vão ser transformados em casas com “rendas acessíveis”

Onze edifícios do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que hoje são usados como escritórios da Segurança Social, serão transformados, entre 2019 e 2020, em habitações com “rendas acessíveis”, numa parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. O acordo para este projeto será assinado esta segunda-feira, revela a “TSF”.

O Governo irá ceder à autarquia 500 fogos que serão alvo de obras de adaptação, no valor de 23 milhões de euros. Segundo a “TSF”, a meta é alugar 250 apartamentos em dez prédios, mais 226 quartos para estudantes numa residência na Alameda D. Afonso Henriques com 43 quartos simples e 183 duplos. As primeiras casas serão entregues em 2019 e as últimas em 2020.

Os prédios em causa ficam localizados no centro de Lisboa, estando até agora ocupados com serviços da Segurança Social que serão centralizados até ao final do ano num edifício - comprado em junho - na Avenida 5 de Outubro, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço.

Para acederem a estas habitações, as famílias terão de se candidatar a um concurso e ter uma taxa de esforço com a renda que não ultrapasse os 30%, ou seja, mensalmente o valor da renda não deve ultrapassar os 30% dos seus rendimentos. As rendas deverão variar entre os 200 e os 600 euros.