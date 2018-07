Milionários portugueses na bolsa perderam 700 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano

O primeiro semestre de 2018 não foi bom para os milionários portugueses com empresas em bolsa. Segundo o “Jornal de Negócios”, esta segunda-feira, nos primeiros seis meses do ano, estes perderam 702,9 milhões de euros. A fortuna conjunta dos portugueses mais ricos portugueses encolheu de 18,2 mil milhões de euros, no final de 2017, para 17,4 mil milhões de euros, no final do primeiro semestre deste ano.

De acordo com os cálculos do matutino, Alexandre Soares dos Santos foi o investidor que enfrentou as menos-valias potenciais mais elevadas: 1,35 mil milhões de euros. Paulo Azevedo, líder da Sonae Capital, perdeu 254,7 milhões de euros, no mesmo período.

Já a família Mota-Engil também não conseguiu escapar à tendência de perdas: a construtora perdeu mais de 121 milhões de euros.

Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, perdeu 44,8 milhões de euros; Francisco Pinto Balsemão, dono da Impresa (empresa proprietária do Expresso), perdeu 8,2 milhões de euros; Joe Berardo deixou escapar 4,8 milhões de euros, João Pereira Coutinho 3,1 milhões de euros e Manuel Champalimaud 2,9 milhões de euros.

Ainda que o saldo global do primeiro semestre seja negativo, houve quem tenha conseguido obter ganhos. O “Negócios” destaca que Pedro Queiroz Pereira foi o investidor que mais lucrou: viu as suas acções na Navigator e na Semapa valorizarem 721,2 milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano.