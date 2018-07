Há investigações a acidentes com comboios por concluir há 12 anos

Existem 41 investigações a acidentes de comboios por concluir em Portugal, avança o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira. A mais antiga das investigações refere-se a um choque entre um comboio e um carro, ocorrida há 12 anos, na Linha do Oeste, próximo de Leiria.

Segundo o matutino, nos casos por resolver incluem-se 20 descarrilamentos à espera de conclusões do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários (GPIAF), integrado no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.