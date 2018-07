CMVM lança alerta sobre preços do imobiliário

A preocupação em torno do mercado imobiliário, em Portugal, continua na ordem do dia. Tanto que até a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já lança alertas sobre os preços praticados, conta o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. No Relatório Anual sobre os Mercados de Valores Mobiliários relativo a 2017 publicado esta quinta-feira, o regulador avisa para a sustentabilidade desta evolução no imobiliário.

Para a CMVM, nos últimos anos o mercado imobiliário foi “fortemente influenciado” pela política monetária do Banco Central Europeu. “O forte crescimento dos preços do imobiliário em Portugal suscita questões relativas à sua sustentabilidade”, alerta a CMVM.

No caso nacional, “assistiu-se ao aumento pronunciado dos preços (8,6% e 7,5% em termos nominais e reais, respectivamente), na continuação de uma tendência iniciada em 2012, ano em que o índice de preços do imobiliário atingiu o valor mínimo das duas últimas décadas”, refere o mesmo relatório

A evolução portuguesa supera aquela que se verificou, no último ano, na Zona Euro e na OCDE onde se registou um aumento nominal de 3,2% (2,3% em termos reais) e de 3,9% (2,7% em termos reais), respetivamente.