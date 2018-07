Portugueses são donos de 14% da dívida do Estado

Sem ser os cidadãos de Malta, na Europa, só os portugueses são donos de tanta dívida pública do seu próprio país. Nos últimos cinco anos, o valor aplicado pelos particulares no financiamento do Estado mais que triplicou para 34,5 mil milhões de euros, avança o “Diário de Notícias” esta segunda-feira. Em maio de 2013, por exemplo, o mesmo valor aplicado era de pouco mais de 11 mil milhões - ou seja, cerca de 5% da dívida direta do Estado.

De acordo com as contas do matutino, tendo por base dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), cerca de 14% da dívida direta do Estado estava, no final de maio, nas mãos das famílias portuguesas.

Em 2016 e 2017, os portugueses colocaram cerca de 13,3 mil milhões de euros em dívida pública. Segundo o “DN”, as famílias asseguraram desta forma 25% das necessidades de financiamento do Estado desses dois anos.

Já este ano, os portugueses continuam a dar um apoio positivo ao financiamento da República, mas a um ritmo menor. Nos primeiros cinco meses do ano investiram mil milhões de euros em instrumentos de poupança do Estado.