Despesa dos hospitais com medicamentos aumentou 59 milhões de euros em 2017

Em 2017, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastaram 1141 milhões de euros com medicamentos, mais 59 milhões que no ano passado, revela o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira. Desde o início de 2015 que o valor despendido tem vindo a aumentar todos os anos e os primeiros meses de 2018 não fazem antever mudanças nesta tendência.

Nos primeiros quatro meses do ano, os hospitais do SNS já gastaram 414 milhões de euros com fármacos, mais 30 milhões (7,8%) do que no mesmo período de 2017, de acordo o relatório do Infarmed sobre consumo de medicamentos em meio hospitalar.

Após anos de redução destes gastos, o que coincidiu com a passagem da troika por Portugal, a despesa com medicamentos voltou a subir: aumentou 7,8% em 2015, 4,7% em 2016 e 5,5% em 2017.

Segundo o matutino, os fármacos para o cancro e o VIH representaram quase metade da fatura do ano passado.