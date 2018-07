Caixa saldou antecipadamente dívida que tinha ao BCE

A Caixa Geral de Depósitos reembolsou, antecipadamente, um financiamento de 2.000 milhões de euros do Banco Central Europeu (BCE) na semana passada, revela o “Jornal de Negócios”. O banco liderado por Paulo Macedo deixou, então, de ter qualquer empréstimo junto do banco central.

Esta notícia tem particular relevância para a normalização do sistema financeiro português no pós-crise. No primeiro semestre de 2011, após o pedido português de ajuda externa em abril desse ano, lembremos, a Caixa chegou a contar com 11,2 mil milhões de euros em empréstimos do BCE.

De acordo com o “Negócios”, a Caixa aproveitou, na semana passada, a primeira oportunidade para fazer o reembolso da linha de 2.000 milhões de euros contraída em 2016 no âmbito das Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas (TLTRO) do BCE.