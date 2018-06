Governo disponível para aceitar salário mínimo acima dos 600 euros

Em 2019, o salário mínimo nacional (SMN) poderá subir além dos 600 euros mensais previstos no programa de Governo. Miguel Cabrita, secretário de Estado do ministério do Trabalho, assumiu, na terça-feira, que “o governo nunca foi para nenhum debate sobre o salário mínimo com um valor inteiramente fechado”, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação pública do Relatório sobre Emprego e Formação de 2017, reproduzidas no “Diário de Notícias” e no "Jornal de Negócios".

A intenção de aumentar o SMN além do previsto já havia sido sinalizada, ainda esta semana, por António Saraiva, o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal. Em entrevista ao “Jornal de Negócios”, o líder da estrutura representativa dos patrões disse que “pode haver uma surpresa e não ficarmos confinados aos 600 euros”, uma declaração que, como avançou o Expresso, acabou por surpreender os restantes patrões.

Segundo Miguel Cabrita, a Governo tem uma meta para 2019, mas vai estudar o futuro passo a passo. “O debate ainda não abriu na concertação social, há de chegar a seu tempo. Vamos ainda durante o mês de julho apresentar na concertação mais um relatório de análise do SMN” e “evidentemente que estamos atentos a todos os sinais que vão surgindo e vamos ouvindo”, disse.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, no final de 2017, existiam 669,9 mil portugueses a ganhar o SMN, abrangendo já 20% dos trabalhadores por conta de outrem.

“Temos a noção de que em Portugal a subida do salário mínimo que tem sido possível fazer tem sido muito importante”, “significa mais rendimento para as pessoas, diminuição das desigualdades, diminuição do número de trabalhadores pobres e o facto de ser feita numa base de previsibilidade tem sido muito importante para os agentes económicos”, disse Miguel Cabrita.