Ministério da educação diz que “confia nos diretores” e dispensa reforço das inspeções às matrículas

Apesar dos vários problemas e irregularidades registados em 2017 com as matrículas escolares e de, neste momento, estar em concretização um novo despacho, o Ministério da Educação optou por não fazer qualquer reforço da presença da Inspeção-Geral da Educação e da Ciência (IGEC) nas escolas neste dias, conta o “Diário de Notícias”. O período de matrículas para o pré-escolar e o 1.º ciclo - os mais críticos para garantir o ingresso nas escolas desejadas - termina esta sexta-feira.

Para a equipa de Tiago Brandão Rodrigues, o período de matrículas decorrerá sem problemas. “A seriação de alunos de acordo com as prioridades estabelecidas, só se inicia uma vez terminada esta primeira fase, sendo só depois divulgadas as listas de admitidos em cada estabelecimento de ensino (meados do próximo mês)”, disse o gabinete do ministro em resposta enviada ao “DN”.

Além disso, acrescentou: “o Ministério da Educação confia nos diretores para aplicar o novo despacho das matrículas. De qualquer modo”, conclui, “no âmbito da atividade regular a Inspeção-Geral da Educação e da Ciência assegura as verificações necessárias”.

O novo despacho para as matrículas escolares integra o escalão de ação social na lista de prioridades e determina, por outro lado, que o local de residência só é critério quando o aluno mora na mesma casa do seu encarregado de educação.