IGAI só tem 14 inspetores para vigiar 50 mil polícias. Infiltrados da extrema-direita estão a ser seguidos

Um das principais destaques que saiu do RESI de 2017 - Relatório Anual de Segurança Interna - foi a menção de que havia pessoas ligadas a grupos de extrema-direita infiltradas dentro no setor da segurança privada e nas próprias polícias. “Não tenho indicação de que exista uma infiltração organizada, em forma de associação criminosa. Tenho queixas que são analisadas e investigadas. Não vou dizer qual o resultado de investigações que estejam em curso”, confirmou a juíza Margarida Blasco, responsável máxima da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI), em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira.

Segundo Margarida Blasco, a situação reportada no RESI é particularmente complicada de resolver. Por um lado, a IGAI tem um papel “pequeno relativamente à inspeção das empresas de segurança privada”. “Se detectar algum membro das forças de segurança a prestar serviço numa destas empresas atuará. É uma situação que tem sido muito fiscalizada, até porque há departamentos na PSP que fazem esse controlo”, disse.

Por outro lado, inspecionar as próprias forças policiais é uma missão impossível logo à partida. “Temos 14 inspetores no quadro e neste momento estão preenchidos 11 lugares”, revelou. Catorze inspetores para inspecionar cerca de 50 mil polícias.

De acordo com o último relatório do comité anti-tortura do Conselho da Europa, Portugal é um dos países da Europa ocidental com mais violência policial. “As propostas do comité passavam por dotar a IGAI de um corpo de inspetores mais elevado. Obviamente concordo que é necessário ter mais inspetores”, disse Margarida Blasco, quando confrontada com este facto.