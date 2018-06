Estado contratou 13.625 pessoas nos últimos 18 meses

Desde dezembro de 2015, mês em que o Governo de António Costa tomou posse, o número de trabalhadores da Função Pública tem vindo a aumentar. Só no último ano e meio, revela o “Diário de Notícias” esta quarta-feira, foram lançados 5458 destes concursos para o preenchimento de 13.652 postos de trabalho, de acordo com dados facultados pelo Ministério das Finanças.

Estes números, nota o matutino, não incluem a contratação de médicos e de professores, mas contemplam vínculos a prazo. Isso explica, por exemplo, o porquê de 2108 postos de trabalho terem tido por destino o Ministério da Educação: o início de cada ano letivo tem sido acompanhado pelo recrutamento muitas vezes a termo de auxiliares de ação educativa.

Os mesmos dados mostram que as autarquias lançaram 2487 concursos para contratarem 6242 trabalhadores, e que as juntas de freguesia promoveram 697 para 1512 vagas.

Segundo os dados do Ministério das Finanças, a Função Pública chegou a março de 2018 com menos 53.406 pessoas do que tinha em 2011.

A maior redução, porém, foi registada em 2015, o último ano de Governo de Pedro Passos Coelho, quando se registou um corte de mais de 70 mil postos de trabalho.