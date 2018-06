Provas de aferição: 45% dos alunos não sabem situar Portugal no mapa da Europa

Em 2017, dos mais de 90 mil alunos que realizaram as provas de aferição de História e Geografia do 2.º ciclo, 45% não conseguiram localizar Portugal continental em relação ao continente europeu utilizando os pontos colaterais da rosa-dos-ventos, revela o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

Trata-se de um indicador simbólico, mas também sintomático de um problema generalizado, e que aparece em destaque num relatório que abrange dois anos de provas de aferição - 2016 e 2017 - de várias disciplinas e anos de escolaridade, escreve o matutino.

Na prática, esta situação ilustra os muitos problemas que os estudantes portugueses têm para analisar e interpretar informação. Segundo Hélder de Sousa, presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pelas provas, os dados não surpreendem. “Sendo Portugal na Europa, parece de facto ter um grande impacto”, disse.

“Mas visto no âmbito do uso da cartografia em termos gerais é um problema já muito antigo”, explicou.

De acordo com o presidente do IAVE, o problema não estará no conhecimento da matéria, mas na capacidade de o aplicar. “Em alguns relatórios, na análise que se faz da Geografia do ensino secundário, uma das coisas um pouco anacrónicas é a dificuldade que os alunos têm em utilizar a informação cartográfica, quando a Geografia é a área em que, por excelência, estas áreas deviam estar mais consolidadas”, disse.

Dificuldades motoras no 1.º ciclo

De acordo com outro relatório do IAVE, que será apresentado esta terça-feira, os alunos do 1.º ciclo português têm graves dificuldades motoras, escreve o “Jornal de Notícias”.

Cerca de 46% dos alunos do segundo ano, que fizeram a prova de expressão físico-motora em 2017, não conseguiram dar seis saltos seguidos à corda; 40% não foram capazes de dar uma cambalhota para a frente; 31% tiveram dificuldades em participar num jogo infantil de grupo.