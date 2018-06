Um terço dos anestesistas formados desde 2014 não ficou no SNS

Dos 145 anestesistas formados entre 2014 e 2017 no ensino público em Portugal, apenas 99 ingressaram nos quadros das instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de acordo com os Censos de Anestesiologia do ano passado, revela o “Público” esta segunda-feira. Os restantes 46 anestesistas - cerca de um terço dos formados - foi trabalhar diretamente para instituições privadas de saúde.

Segundo Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, esta é uma das consequências da falta de condições de trabalho e da não abertura imediata de concursos para colocação dos profissionais no SNS.

Neste momento, existe um défice de 541 anestesistas nos hospitais públicos. Ainda assim, o rácio destes especialistas por cada 100 mil habitantes no país melhorou em relação ao Censos de 2014 - 13,9 por 100 mil habitantes. Em 2017, este mesmo rácio estava em 15,1 por 100 mil habitantes ao nível nacional.

“Aumentámos o rácio de anestesistas, o que é importante, mas este não tem tradução directa no SNS porque desde 2014, pelo menos, um terço dos internos não ficou no SNS. Porquê? Porque encontram melhores condições de trabalho no privado, propostas aliciantes do estrangeiro, mas sobretudo porque o Ministério da Saúde insiste em não abrir concursos quando os médicos terminam a especialidade”, queixou-se Miguel Guimarães, em declarações ao matutino.