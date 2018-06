Barragens canceladas em 2016 poderiam ser solução ideal para abastecer o interior

A seca extrema e a falta de reservas de água continuam a ser um dois dos maiores problemas do interior de Portugal, durante os meses de verão. Esta situação, ao que tudo indica, já poderia ter sido minimizada. Em 2016, o Governo de António Costa cancelou a construção de duas barragens - Alvito, no rio Ocreza, e Girabolhos, no Mondego - que já haviam sido aprovadas pelo executivo de José Sócrates e faziam parte do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH).

Segundo o “Público”, esta segunda-feira, as duas barragens canceladas pelo Governo há dois anos iriam garantir o abastecimento de “quase um Castelo de Bode” à população de sete concelhos do interior centro, mas nunca foram tratadas como reservas estratégicas de água. Esta queixa foi apresentada ao matutino por Rui Godinho, novo presidente do Conselho Directivo da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água (APDA).

“O interior pode ter tudo, até o IRC zero que agora o Governo propõe, mas sem água ninguém vai. A gestão da água é seguramente um dos mais delicados problemas políticos que vamos ter em Portugal, na Península Ibérica e na Europa, nas próximas décadas”, disse.

De acordo com os cenários de exploração mais favoráveis das barragens, a barragem do Alvito poderia chegar a um nível pleno de albufeira de 560 milhões de metros cúbicos e a de Girabolhos aos 204 milhões de metros cúbicos de água.

Ao todo, seriam 764 milhões de metros cúbicos de água para populações que sofrem grande escassez dela e com perspetivas de secas cada vez piores.

A barragem de Girabolhos abasteceria os concelhos de Seia, Gouveia, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas. Alvito abrangia os concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão.