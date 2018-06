Banif perde licença do BCE e entra em processo de liquidação

Passados cerca de dois anos e meio do Banco de Portugal ter decidido a resolução do grupo Banif e a sua divisão por três entidades - Santander Totta, Oitante e Banif -, a 20 de dezembro de 2015, o banco sediado no Funchal perdeu a autorização para o exercício da actividade bancária, depois de a sua licença de operação ter sido revogada pelo Banco Central Europeu (BCE), apurou o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

Segundo o matutino, tudo indica que será dado início muito em breve ao processo de liquidação do banco.

No Banif, após a divisão por três entidades, ficou um “conjunto muito residual de ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais essencialmente ligados a entidades do próprio Grupo Banif”. Esta entidade está, desde 2015, sem atividade bancária “prática”: não pode nem dar crédito nem receber depósitos, lembra o “Negócios”.

No relatório e contas de 2017, o Banco de Portugal deixou escrito que “foram materialmente cumpridas as condições necessárias para que seja iniciado o processo de liquidação judicial, na sequência da aprovação das contas do banco relativas a 2015, da seleção, pelo Banco de Portugal, da entidade independente que fica encarregue de proceder às avaliações previstas no regime de resolução, e da aprovação de decisões com relevância para determinação do perímetro de resolução”.