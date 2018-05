António Costa: “Merkel sempre esteve mais preocupada com os resultados do que com o caminho para os alcançar”

Angela Merkel começa, esta quarta-feira, uma visita de dois dias a Portugal. Em entrevista ao “Público”, António Costa antecipa alguns dos pontos de diálogo que irá ter com a chanceler alemã e deixa a garantia que esta não é cética quanto ao atual Governo português, mesmo que os partidos que o compõem, no passado, tenham sido muito críticos do programa de ajustamento.

“Para ser sincero, encontrei sempre a chanceler mais preocupada com os resultados do que com o caminho para os alcançar. E, em alguns momentos críticos, o seu papel foi importante para dar confiança aos mais céticos. Uma União a 28 entre países democráticos só sobrevive com o respeito pelos compromissos comuns, no quadro da liberdade de escolha dos eleitores nacionais quanto à melhor forma de os respeitar”, atirou António Costa.

Segundo o primeiro-ministro, a Alemanha, neste momento, é não só um dos nossos principais clientes, “é o principal investidor produtivo externo”.

O futuro de Itália

Os resultados eleitorais em Itália e o caos que se instalou vieram, mas uma vez, abalar a reforma da zona euro. “A situação política italiana revela os custos do adiamento da conclusão da União Económica Monetária e as fragilidades a que a zona euro se expõe”, disse António Costa ao matutino.

De acordo com o primeiro-ministro, o caminho feito nestes dois anos nas finanças públicas portuguesas é muito diferente do que foi feito em Itália: a “gestão prudente que foi feita na colocação da dívida pública” permitiu “enfrentar o movimento dos mercados com toda a tranquilidade”.