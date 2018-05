Patrões esperam que PSD de Rio dê luz verde a novo acordo laboral

O chumbo - quer à esquerda quer à direita - da redução da Taxa Social Única (TSU), em 2017, ainda está vivo na memória dos patrões. As novas propostas de alteração à lei laboral, que o Governo tem vindo a preparar e parecem, neste momento, receber apoio por parte dos patrões, irão, muito provavelmente, necessitar da luz verde do PSD de Rui Rio no Parlamento para serem passadas, avança o “Público” esta segunda-feira.

Segundo António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), nem o Governo de António Costa poderá cometer os erros do passado e ficar a contar com os votos da direita, nem o PSD de Rui Rio e o CDS de Assunção Cristas inviabilizarão no Parlamento um eventual acordo entre os parceiros - Governo, patrões e UGT.

“O Governo não vai cometer duas vezes o mesmo erro”, disse António Saraiva, em declarações ao matutino. “Quero estar convencido de que terá dialogado com os seus parceiros políticos” sobre as medidas que estão em cima da mesa na Concertação Social, explicou.

É muito pouco provável, contudo, que o BE e o PCP não venham a dar o seu aval a todas as propostas que têm estado a ser discutidas. Já a contar com essa possibilidade, António Saraiva disse ter a expectativa de que “a coerência dos partidos da direita os levará a aprovar ou a abster-se”, até porque não estão em causa “questões fracturantes”.

“Não estou a ver que o PSD e o CDS vão votar contra o apoio a um acordo" de concertação, afirmou o responsável máximo da CIP.

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), foi mais cauteloso nas suas declarações ao matutino. “No final da reunião da semana passada, o ministro [Vieira da Silva] disse que estava certo de que os partidos que têm apoiado o Governo apoiarão a maioria das propostas. Essas declarações não nos dão a garantia de nada”, disse.