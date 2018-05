Desde 2010, mais de 17 mil médicos e enfermeiros saíram do país

Entre o início de 2010 e fevereiro de 2018, ou seja, pouco mais de oito anos, saíram do país 17 267 enfermeiros e médicos, conta o “Correio da Manhã” esta segunda-feira. Estes dados foram fornecidos ao matutino pelas respetivas ordens profissionais.

Nos últimos quatro anos, o número de saídas de profissionais de saúde abrandou significativamente: 1319 clínicos, um valor reduzido quando comparado com os números dos ditos “anos da Troika”. Os enfermeiros, neste momento, ainda lideram os números de profissionais que emigraram para o estrangeiro.

António Costa, lembremos, estabeleceu no domingo, durante o discurso de encerramento do Congresso do PS, na Batalha, o retorno de uma geração emigrada e qualificada ao país, como uma das prioridades políticas para os próximos anos.

Em declarações ao “CM”, Manuela Pontes, recrutadora da empresa Vitae Professionals, lembrou que países como Inglaterra e França oferecem melhores condições de salário e até de progressão nas carreiras do que Portugal.

“Têm boa imagem dos portugueses como profissionais e da formação que recebem em Portugal”, explicou a recrutadora.