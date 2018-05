Ministério Público encontrou “novos factos” sobre caso EDP e prepara-se para voltar a constituir Manuel Pinho como arguido

Apesar de há uma semana o juiz Ivo Rosa ter declarado nula a constituição do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, como arguido no caso EDP, o governante deverá - muito em breve - voltar a fazer parte do processo, escreve o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Fonte judicial revelou ao semanário que o Ministério Público (MP) se prepara para constituir Manuel Pinho novamente como arguido, independentemente de vir a recorrer da decisão do juiz Ivo Rosa que declarou nula a constituição do ex-governante, no verão passado, como arguido no caso EDP.

Segundo a mesma fonte, em causa estão “novos factos” recolhidos recentemente pelos procuradores do inquérito às rendas excessivas, no processo que investiga o Universo Espírito Santo, que passam por transferências para offshores que envolvem o nome de Manuel Pinho, num montante da ordem dos 3,5 milhões de euros.

Ao que consta, lembra o “Económico”, o ex-governante recebeu um total de cerca 1,8 milhões de euros através de duas offshores para onde eram transferidos mensalmente de cerca de 15 mil euros entre julho de 2002 e junho de 2012.