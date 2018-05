IPO de Lisboa não consegue dar resposta a todos os pedidos de mamografia

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa está no limite dos seus recursos e não consegue dar resposta a todas as mulheres que precisam de fazer exames de seguimento do cancro da mama e está a encaminhá-las para os centros de saúde, revela o “Diário de Notícias” esta sexta-feira.

Esta situação é relatada num documento interno do serviço de radiologia do IPO datado de abril, a que o “DN” teve acesso. Na missiva em causa, o IPO assume que não pode assegurar mamografias de vigilância a 12 meses a utentes que ainda não tiveram alta ao fim de cinco anos da cirurgia, dado que o número de pedidos é superior ao de vagas.

O hospital sugere às doentes, então, que contactem os médicos de família para marcar as mamografias noutro local, de preferência nas suas áreas de residência.

De acordo com o matutino, no final de abril, 38 mulheres acompanhadas no Instituto de Oncologia ainda não tinham realizado a mamografia/ecografia prevista para novembro e dezembro de 2017 - ou seja, já esperavam há mais de 16 meses por aqueles exames. Na mesma data, 450 mulheres já tinham ultrapassado os 12 meses de espera.