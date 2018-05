Há quatro meses que o Parlamento espera por respostas de Siza Vieira sobre empresa pessoal

Desde 30 de janeiro, dia em que o grupo de trabalho sobre registo de interesses da Assembleia da República se reuniu e pediu esclarecimentos ao ministro Adjunto Pedro Siza Vieira sobre a sua posição na empresa - Prática Magenta - que criou a 20 de outubro do ano passado, que o Parlamento aguarda por uma resposta do governante, avança o “Público” esta sexta-feira.

Entretanto, já passaram quase quatro meses e Siza Vieira ainda não revelou em que data cessou funções como sócio-gerente da Prática Magenta.

Pelo que o matutino apurou, foi na reunião do grupo de trabalho, no final de janeiro, que se levantaram as primeiras dúvidas sobre a situação do ministro Adjunto em relação à Prática Magenta, empresa que detinha com a esposa. Nesse encontro, foi-lhe perguntado se detinha algum cargo societário.

Logo na manhã do dia seguinte àquela reunião, os serviços do Parlamento receberam como resposta que ele tinha sido sócio-gerente, mas já tinha cessado funções. Os deputados, contudo, não ficaram esclarecidos e insistiram no pedido de informações. Na resposta seguinte, o ministro terá indicado apenas o ano de 2017 - sem especificar dia e mês.

Os pedidos de esclarecimento do Parlamento foram-se repetindo até à passada quinta-feira. Ontem, o grupo de trabalho sobre registo de interesses da Assembleia da República voltou a reunir-se e insistiu em perguntar ao ministro a data de cessação de funções.

Do encontro do grupo de trabalho de ontem, não chegou qualquer resposta aos jornais.

Contudo, ainda na quinta-feira o Portal da Justiça dava conta de uma publicação online de alteração de ato societário da Prática Magenta, dando conta de que Pedro Siza Vieira tinha renunciado ao cargo de gerente. “Data: carta de 15 de dezembro de 2017.”

Essa data, contudo, não bate certo, alerta o jornal, já que a alteração só nesta quinta-feira foi publicada no registo comercial. E a data da carta ali referida é anterior, em seis dias, à entrega da declaração de rendimentos e património no Tribunal Constitucional (TC).