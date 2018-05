Também é Centeno? “Sou do Partido Socialista”, diz Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, apesar de só ter elogios para o ministro das Finanças Mário Centeno pelos resultados conseguidos nos últimos dois anos e meio, não entra na onda de outros responsáveis governamentais que afirmam o epítome: “Somos todos Centeno”.

Em entrevista ao “Jornal de Negócios” esta quinta-feira, quando questionado se se revia na expressão, Pedro Nuno Santos disse em alternativa que é “membro do Governo do Partido Socialista”. “Sou do Partido Socialista.”

Em todo o caso, sublinhou, Mário Centeno é uma peça muito importante do sucesso deste Governo. “Este Governo só tem sucesso e a confiança da maioria do povo português porque conseguiu conciliar a recuperação de rendimentos, de direitos, a defesa dos serviços públicos, ao mesmo tempo que provou ser credível do ponto de vista das contas públicas. Uma parte importante deste trabalho deve-se a Mário Centeno. Foi uma parte importante dos resultados”, afirmou.

Segundo o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, é “por prudência” que o Governo não vai mais longe na despesa e no investimento.

Ainda na mesma entrevista, Pedro Nuno Santos rejeitou as acusações de que o Governo estará a fazer uma austeridade encapotada.

“Teremos de discutir qual é a definição de austeridade. Para mim é muito simples: cortes na despesa e aumento de impostos. Fazemos o contrário, aumentamos a despesa e reduzimos o nível de impostos. Mesmo com um aumento neste ou naquele imposto indireto, a verdade é que o nível de fiscalidade baixou para as famílias. Precisamos de mais, mas não queremos desrespeitar [os compromissos europeus], porque isso teria consequências negativas para o país”, atirou.