Aumento das pensões com valor acima da inflação deverá chegar a 2,9 milhões portugueses em 2019

Mesmo que a economia em 2018 mantenha a tendência do primeiro trimestre (com um crescimento de 2,1%, valor abaixo do esperado), no próximo ano, cerca de 80% dos pensionistas portugueses - 2,9 milhões, aqueles que recebem menos de 857 euros mensais - deverão sentir um aumento real nas suas reformas, revela o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

Segundo o matutino, na mira desta atualização estão as pensões de velhice, sobrevivência e invalidez pagas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações. Já o aumento em causa será ditado pelo crescimento da economia e pela inflação.

Para que haja um aumento real para a maioria dos pensionistas é necessário que o produto interno bruto (PIB), valor medido em setembro, cresça mais de 2% nos dois anos anteriores. Ao que tudo indica, esta condição será cumprida.

O “DN” lembra que desde o final de 2016 que a economia cresce acima do valor médio de 2% e, ainda que os primeiros três meses de 2018 tenham revelado um abrandamento, todas as instituições que fazem previsões acreditam num desempenho a rondar os 2,3%.

Conjugando este cenário com o que prevê a lei, as pensões até dois Indexantes de Apoios Sociais (2IAS - 857 euros) deverão ter a partir de janeiro de 2019 um aumento a rondar 1,5%. Por exemplo: uma pensão de 735 euros mensais passará, assim, em janeiro para os 746,6 euros.