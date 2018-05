Governo alterou no ano passado lei que facilita OPA chinesa na EDP

Em junho do ano passado, o Governo fez alterações ao Código dos Valores Mobiliários (CVM), no âmbito do Programa Capitalizar, mudança que terá causado mal estar no Ministério das Finanças e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta alteração irá agora, na prática, facilitar a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) sobre a EDP, avança o “Público” esta sexta-feira.

A iniciativa legislativa em causa, promovida pelo ministro-adjunto Pedro Siza Vieira, defendia ser necessário alterar o CVM para favorecer “a captação de investimento direto estrangeiro, designadamente, entidades infra-estaduais estrangeiras com as suas próprias estratégias de internacionalização e de investimento”.

O diploma alterou Código dos Valores Mobiliários (CVM) num artigo relacionado com a imputação conjunta de direitos de voto de acionistas de empresas que têm relações entre si.

Com esta alteração, os acionistas chineses da EDP acabaram por ser beneficiados. Isto porque, sem esta modificação, a CTG que tem 23,27%, e a CNIC, que tem 4,98% – ambas detidas pelo Estado chinês – teriam os seus direitos de voto contabilizados conjuntamente e limitados a 25%.

Com a mudança, os benefícios aumentaram. A CTG pode votar com os seus 23,27% e a CNIC com 4,98%, ou seja, 28,25% no total. Por outro lado, se viessem a ultrapassar 33% do capital da EDP, estes dois accionistas detidos pelo Estado chinês teriam de lançar uma OPA.

Contudo, com a modificação da lei feita pelo Governo no ano passado, ficam libertos dessa obrigação, o mesmo acontecendo com os deveres de comunicar ao mercado sempre que ultrapassem determinados patamares de posição accionista.