António Costa: “Numa legislatura não creio que seja possível alcançar 1% para a Cultura no Orçamento de Estado”

Há 20 anos, Lisboa mudava de rosto com a abertura da Expo 98. A título de memória e revisitação deste evento particular na história de Portugal, o primeiro-ministro António Costa concede esta sexta-feira uma grande entrevista ao “Público”, em que fala em particular sobre o estado da cultura em Portugal.

“Numa legislatura não creio que seja possível alcançar 1% para a Cultura no Orçamento de Estado”, confessa. Além disso, explica, não sabe quando é que será possível alcançar essa meta - nem se quer comprometer.

“Detesto assumir compromissos sem ter a certeza de que os posso assumir. Sei que esse é o objectivo que queremos alcançar, ainda não lhe posso dizer quando”, diz.

Apesar dos resultados conseguidos nos últimos três anos, e de ter ocorrido um aumento de 40% das verbas atribuídas, “as pessoas têm a sensação de que não só não houve mais, como, pelo contrário, têm a ideia de que houve cortes”, diz António Costa.

Expo 98: a chegada da modernidade

Segundo o primeiro-ministro, a Expo 98 foi o primeiro grande momento em que o país sentiu que se tinha modernizado. “Que era um país cosmopolita, aberto, capaz de realizar grandes transformações. (...) Lembro-me de entrarmos aqui e ficarmos surpreendidos com a qualidade do espaço público, com a limpeza, com as coisas a funcionarem bem. A Expo foi um momento de grande auto-estima para o país, e são raros”, afirmou.

“É preciso descolonizar os Descobrimentos”

De acordo com António Costa, o processo histórico dos Descobrimentos “não foi unilateral — descobrimo-nos uns aos outros”. Por isso mesmo, é preciso descolonizar a palavra Descobrimentos ou algumas das ideias que têm sido alvo de debate na praça pública, devido ao novo Museu que está para nascer em Lisboa.

“Quando digo que quero descolonizar é porque acho que não faz sentido hoje fazer um museu que seja a versão do século XXI da Exposição do Mundo Português. Mas acho que não temos de ter uma relação complexada, quer com aquilo que de positivo trouxeram, quer com os momentos horríveis que houve, como a escravatura, como os massacres, como todo o período da Guerra Colonial”, afirmou.