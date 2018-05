Incêndios. A 15 de maio, era suposto estarem em prontidão 32 helicópteros. Neste momento, só há 13

A 15 de maio, de acordo com os planos do Governo para combate aos incêndios este ano, deviam estar em prontidão 32 meios aéreos - o mesmo número do ano passado. Contudo, com todas as confusões dos últimos meses, o Executivo de António Costa só conseguiu ainda garantir 13, revela o “Público” esta terça-feira.

O caso dos concursos de helicópteros e de aviões para combate a incêndios tem sido dos dossiês mais difíceis de resolver para o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, escreve o matutino.

Além disso, o MAI tem outro problema em mãos: os três Kamov. Impedidos de voar por ordem da Autoridade Nacional de Aviação Civil desde janeiro, os helicópteros pesados do Estado não foram ainda substituídos por outros. Estas três aeronaves muito dificilmente poderão ser utilizadas na luta contra os incêndios deste ano.

Demorou quase três meses para que os dez helicópteros adjudicados no primeiro concurso internacional ficassem operacionais, lembra o “Público”. Aconteceu a semana passada e foram os primeiros a juntar-se aos três do Estado, os únicos que voaram até ao dia 10 de maio, quando, nessa altura, já deveriam estar 20 prontos para o combate.